Стоматолог раскрыл вред яблок

Регулярное употребление яблок негативно сказывается на состоянии зубной эмали, рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко телеканалу "Москва 24", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Яблоки, пояснил он, содержат органическую кислоту, которая растворяет эмаль.

Однако ни в коем случае нельзя браться за зубную щетку сразу же после того, как вы съели яблоко, предупредил стоматолог.

"После того как на эмаль воздействует кислота от яблок и цитрусовых, она немного растворяется, и получается, что мы по ослабленной эмали делаем агрессивную абразивную чистку. Любая паста содержит абразивы, что бы там ни заявлялось", - объяснил он.

После яблока лучше прополоскать рот водой - это нейтрализует кислоту, посоветовал Антипенко.

Вредная для эмали кислота содержится также в лимонах, апельсинах и мандаринах, поэтому ими тоже не стоит злоупотреблять, добавил он.