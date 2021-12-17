Назван самый опасный для планеты супергерой

Образ жизни Бэтмена оказался самым опасными для планеты из персонажей популярных супергеройских франшиз. К такому выводу пришли аналитики британской энергетической компании OVO Energy. Об этом пишет портал Screenrant, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты изучили историю 36 героев и злодеев из вселенных Marvel и DC. Особое внимание уделили шести факторам - транспорт, работа, условия жизни, одежда, оружие и потенциальный ущерб экологии. Лидером по вреду для окружающей среды аналитики назвали Бэтмена. Супергерой часто передвигается перемещается на бэтмобиле, самолете или лодке, а у его альтер-эго Брюса Уэйна большая коллекция дорогих автомобилей. За Бэтменом в списке самых опасных для планеты персонажей следует враг Супермена Лекс Лютор - его углеродный след связан с работой в глобальной корпорации и использованием разрушительного оружия.

Среди ведущих наиболее экологически осознанный образ жизни оказались Локи, Аквамен, Сорвиголова и Флэш. "Единственное, что Локи не разрушает, - это окружающую среду. Поскольку он технически не живет на Земле, его действия редко влияют на климат нашей планеты", - отметили в OVO Energy. Аквамен не ездит на автомобиле и оберегает океан, а Сорвиголова не пользуется дополнительным оружием, скромно живет и редко путешествует. Флэш предпочитает передвигаться по городу бегом и придерживается концепции разумного потребления - не тратится на новые версии костюма.