Валлийка попала в Книгу рекордов Гиннесса, собрав рекордную коллекцию елочных шаров

Жительница города Суонси в Уэльсе Сильвия Поуп, известная также под своим псевдонимом Нана Баблс, собрала самую большую в мире коллекцию рождественских шаров, став рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. Как сообщает Книга рекордов на своем канале в YouTube, у женщины есть более 1700 шаров, которые она собирала больше 20 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сильвия сообщает, что идея коллекционировать игрушечные шары ей пришла в 1999 году, когда она побывала в гостях у друга ее сына. Он тоже коллекционировал новогодние игрушки, и Сильвия поняла, насколько это может быть красиво.

Женщина сообщает, что старается собирать самые разные украшения со всех частей света. Она надеется, что в ближайшее время планирует увеличить свою коллекцию до 2600 игрушек.