Австралийское существо поставило мировой рекорд по количеству ног

В Австралии ученые встретили многоножку, которая могла поставить мировой рекорд среди животных по количеству ног. Зоологи выяснили, что представители вида Eumillipes persephone способны отращивать до 1306 конечностей, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

При этом длина многоножки составляет всего 96 миллиметров, а живут они на глубине от 15 до 60 метров в Западной Австралии.

Как сообщает N+1, до этого специалисты не сталкивались с многоножками, которые обладают таким числом ног. Предыдущий рекорд поставила североамериканская Illacme plenipes, отдельные особи которой отращивают до 750 ног.

Среди других отличительных черт нового вида - отсутствие глаз, массивные антенны, слабая пигментация. Предполагается, что питается тысяченожка грибами.