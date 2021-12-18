Эксперт рассказала, как увеличить бодрящий эффект от кофе

О том, стоит ли увеличить уровень потребления кофе в зимнее время года и как сделать так, чтобы напиток бодрил еще больше, рассказала сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Она отметила, что зимой из-за упадка сил и сонливости люди начинают чаще употреблять этот напиток. И злоупотребление приводит к снижению эффекта.

"Кофе становится менее эффективным, если пить его в большом количестве, потому что организм привыкает к нему и становится менее восприимчивым. То есть вам сначала не хватает одной чашки, потом двух, трех и так далее", - сказала Блохина.

Она отметила, что единственный способ вернуть бодрящие свойства кофе - снова начать меньше пить его.

"Чтобы бодрящий эффект стал сильнее, нужно не увеличить, а, наоборот, снизить потребление кофе. Есть такой прием у бегунов на длинные дистанции: они отказываются на две-три недели от приема кофе, а потом выпивают перед забегом, и стимулирующий эффект значительно увеличивается. Они фактически используют кофе как легальный допинг", - уточнила эксперт.

Специалист рассказала про особый прием power nap, который спасет от вялости. Можно выпить чашку кофе и лечь спать на полчаса. Через это время при пробуждении кофеин начнет действовать. Получается, организм и немного поспал, и, проснувшись, чувствует себя бодрее.

"Но для сохранения бодрости лучше работать над режимом дня, иммунитетом, питанием, тогда необходимость в дополнительном повышении тонуса с помощью кофе не будет возникать", - подытожила Блохина.