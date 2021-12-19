Названы причины долгого сна зимой

Сомнолог Михаил Полуэктов объяснил, почему в осенне-зимний период у людей увеличивается продолжительность сна. В интервью телеканалу "Звезда" он подчеркнул, что не следует подстраиваться под измененный режим, поскольку он является естественным, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Полуэктов подчеркнул, что увеличивающая продолжительность сна осенью и зимой была доказана. Он назвал причинами этого явления сокращение денно-светового дня, а также уменьшение физической нагрузки. Поэтому под долгий сон подстраиваться не нужно, считает эксперт.

Сомнолог добавил, что такое изменение не вызывает стресс у организма человека. Однако при более продолжительном световом дне люди чувствуют себя лучше и реже сталкиваются с психическими заболеваниями.

"Это не стрессовая ситуация для организма. Это просто колебание нормальных показателей сна. В светлое время года люди реже страдают психическими заболеваниями... Делать ничего не нужно, потому что эти изменения лежат в рамках допустимой нормы", - заключил специалист.