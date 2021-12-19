Нутрициолог рассказала, какие продукты лучше не совмещать

Нутрициолог Екатерина Муравская сообщила, какие продукты лучше "не смешивать", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Вредны сочетания крахмалов с белками, особенно животными (хлеб с мясом, картофель с мясом), с молоком и кисломолочными продуктами (каша на молоке, кефир с хлебом), с сахарами (булка с вареньем, каша с сахаром), с любыми фруктами и фруктовыми соками", - заявила специалист.

Она рассказала, что для нормальной работы кишечника употребляемые продукты должны перевариваться с одинаковой скоростью. Для этого действия для них должно выделяться одинаковое количество желудочного сока.

Если есть несовместимые продукты, то переваривание будет отнимать много энергии. Например, это произойдет, если один вид пищи переварился и может всасываться, а другой - еще не готов.

"Происходит нарушение работы кишечника: начинается процесс гниения, брожения. Пища не усваивается, останавливается расщепление, не происходит всасывание полезных веществ, образуются токсины, отравляющие организм, развиваются различные заболевания", - сообщила эксперт.