Американцы выбрали худшую компанию года

В ходе пользовательского опроса читатели Yahoo Finance назвали Meta худшей компанией 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Yahoo изучила претензии пользователей, из-за которых Meta заняла первое место в антирейтинге. Среди них значатся антимонопольное разбирательство и критика со стороны бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хауген, утверждающей что Facebook игнорировала проблемы безопасности пользователей платформы ради выгоды. Причиной критики Facebook также стали жалобы на цензуру.

Американцы осудили компанию Марка Цукерберга за то, что она не боролась с дезинформацией о COVID-19. Один из пользователей Facebook также обвинил платформу в росте правого экстремизма и "подрыве демократии во всем мире".

Опрошенные были также озабоченны негативным влиянием Instagram на психическое здоровье подростков и конфиденциальность пользователей платформы, принадлежащей Meta.

При этом около 30% респондентов Yahoo Finance заявили, что Meta может искупить вину, например, признав все проблемы и пожертвовав значительную сумму денег фонду, который поможет обратить вспять нанесенный компанией вред.

Лучшей компанией 2021 года признана Microsoft, которая преодолела отметку рыночной капитализации в $2 трлн (около 147,5 трлн руб.). Акции компании, основанной Биллом Гейтсом, выросли на 53% с начала года.