Раскрыт секрет V-образной строчки на вороте толстовок

Журналисты Daily Star раскрыли секрет V-образной строчки на воротниковой зоне толстовок. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 1926 году основатель американского производителя одежды Russell Athletic Бенджамин Рассел изобрел свитшоты, и на тот момент такие швы на одежде имели практическое назначение.

"Изначально толстовка была создана как вещь для игры в футбол. Для V-образной нашивки использовался плотный кусок хлопковой ткани, который впитывал пот спортсменов. Кроме того, уплотненный участок помогал сохранить форму вещи вокруг шеи", - говорится на сайте компании.

Отмечается, что сегодня такая деталь встречается на худи, свитшотах и футболках, однако ее наносят уже не в практических, а в декоративных целях.