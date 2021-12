Какие пищевые привычки нужно исключить после 60 лет

Специалисты сходятся во мнении, что с возрастом становится особенно важно заниматься физической активностью и правильно питаться, пишет портал Eat This, Not That!, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Эксперты перечислили самые вредные пищевые привычки людей старше 60 лет. Недостаточное количества белка в рационе с возрастов ведет к ускоренной потере мышечной массы. В меню лучше всего включить яйца, курицу, индейку, лосося, говядину.

Обезвоживание часто встречается у пожилых людей - с возрастом чувство жажды притупляется. Недостаток жидкости может вести к отекам, скоплению токсинов и прочим проблемам со здоровьем.

Поздние перекусы не идут на пользу никому, с возрастом такой режим питания повышает риск развития диабета и увеличения веса.

Каждый день необходимо употреблять продукты, богатые клетчаткой - яблоки, ягоды, овсянку, бобовые. Клетчатка в рационе должна быть двух видов - нерастворимая и растворимая. Она улучшит работу ЖКТ и поможет лучшему усвоению питательных веществ.