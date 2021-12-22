Диетолог рассказала о пользе корицы для организма

Корица помогает улучшить иммунитет организма, а также обладает противовоспалительными свойствами. Об этом рассказала "Доктору Питеру" эндокринолог, диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Гудожникова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, в 10 граммах специи содержится примерно 6,2 грамма углеводов, 4,1 грамма клетчатки, 1,4 миллиграмма марганца, а также 77,7 миллиграмма кальция и 2,4 микрограмма витамина К, небольшое количество витаминов А, Е, ниацина, бета-каротина, бета-криптоксантина.

Большое количество антиоксидантов полифенолов в корице позволяет защитить организм от окислительного повреждения свободными радикалами. По антиоксидантной активности она опережает даже чеснок и орегано.

Благодаря флавоноидным соединениям специя обладает противовоспалительными свойствами и помогает улучшить иммунитет, а содержащиеся в ней соединения способны подавлять выделения азота в центральной нервной системе. Как отмечает Гудожникова, это позволяет использовать ее для профилактики воспалительных процессов в организме, а также заболеваний центральной нервной системы (болезни Паркинсона, Альцгеймера).

Кроме того, корица помогает снизить уровень "плохого" холестерина в крови и замедляет рост опухолей.