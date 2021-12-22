Ученые предрекли многометровое повышение уровня мирового океана

При нынешних темпах глобального потепления таяние ледяного покрова Антарктиды может привести к повышению уровня Мирового океана на пять метров к 3000 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования японских ученых, которые были опубликованы в журнале Journal of Glaciology, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Исследователи из Университета Хоккайдо, Токийского университета и Японского агентства по морским наукам и технологиям Земли изучили долгосрочную перспективу таяния антарктического ледяного щита в условиях глобального потепления.

Они проанализировали сценарии общего изменения массы ледникового покрова на всем антарктическом континенте и в отдельных его регионах с учетом различных факторов на период до 3000 года.

Результаты моделирования показали, что при неослабевающем потеплении вклад антарктического ледяного покрова в повышение уровня моря к 2100 году может достичь тридцати сантиметров, а к концу тысячелетия - 5,4 метра.

При сокращении выбросов парниковых газов эти цифры, по оценкам исследователей, составят соответственно три сантиметра и 0,32 метра.

"Наше исследование ясно демонстрирует, что влияние изменения климата на антарктический ледяной щит простирается далеко за пределы XXI века, и самые серьезные последствия в виде многометрового вклада в повышение уровня моря, вероятно, проявятся значительно позже", - заявил ведущий автор статьи, доктор Кристофер Чемберс из Института низких температур.

Основным фактором риска, по мнению исследователей, является возможность обрушения в море ледяного щита Западной Антарктиды.