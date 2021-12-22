Риск заражения коронавирусом в самолете повысился в два раза

Медицинский эксперт Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Дэвид Пауэлл заявил, что риск заражения коронавирусом в самолете повысился в два-три раза из-за нового омикрон-штамма. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, за последние недели новый штамм COVID-19 стремительно распространился по всему миру, при этом число пассажиров самолетов перед Новым годом значительно увеличивается.

"Каким бы ни был риск в случае с "дельтой", нам придется предположить, что с "омикроном" он будет в два-три раза выше, так же, как мы наблюдали в других условиях", - отметил Пауэлл и добавил, что в эконом-классе вероятность заразиться гораздо выше, чем в бизнес-классе из-за большего числа людей.