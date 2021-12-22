Астрономы обнаружили более 70 планет-сирот

Астрономы обнаружили большую группу планет, у которых нет своей звезды. Статья об этом опубликована в журнале Nature Astronomy, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Некоторые планеты свободно двигаются в межзвездном пространстве, не будучи связанными со звездой. Например, они могут быть выброшены из родительских систем в результате гравитационного взаимодействия. Поскольку они не освещены, обычно их очень тяжело обнаружить с помощью телескопа.

Нурия Мире-Рож из Астрофизической обсерватории в Бордо (Франция) и ее коллеги провели поиск подобных планет исходя из того факта, что спустя миллионы лет после формирования они все еще могут быть горячими, и оттого слабо светиться. Этот свет могут зафиксировать чувствительные телескопы.

В результате они обнаружили как минимум 70 планет-сирот массой примерно с Юпитер. Они находятся в звездообразующей области неподалеку от Солнца, в созвездиях Скорпиона и Змееносца. Это было сделано путем анализа данных, собранных телескопами за 20 лет. "Мы измерили крошечные движения, цвета и свет десятков миллионов источников в большом секторе неба, - объясняют авторы. - Наши измерения позволили надежно идентифицировать наиболее блеклые объекты, планеты-сироты".

В основном, астрономы использовали снимки телескопов VLT, VISTA, VST и MPG/ESO.

Ученые предполагают, что подобных планет, на самом деле, существует гораздо больше. Изучив найденные сейчас планеты, исследователи, возможно, смогут понять наиболее частую причину их появления: из газового облака, недостаточно массивного для создания звезды, или в результате вылета из родительской системы.