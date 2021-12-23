Женщине позвонили 4500 раз из-за одной ошибки в номере телефона
Жительница Северной Ирландии получила 4500 звонков от неизвестных людей после того, как ее номер спутали с горячей линией. Об этом пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что Хелен МакМахон начали звонить после того, как клиентам банка пришло уведомление о том, что нужно потратить проценты по остатку на карте до определенной даты, иначе сумма сгорит. В письме также был указан номер, по которому люди могли позвонить и уточнить детали.
Однако авторы сообщения перепутали в номере телефона одну цифру - так клиенты и начали названивать Хелен. Сначала женщина не понимала, что происходит, но потом перезвонила одному из звонивших, который объяснил ей ситуацию.
"Сначала я получала один или два звонка в день, а потом мой телефон буквально сошел с ума", - рассказала Хелен.
Об инциденте узнали в министерстве экономики региона - женщине принесли свои извинения и сообщили, что с МакМахон свяжутся официальные лица, чтобы урегулировать ситуацию.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре