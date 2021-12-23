В Китае нашли уникальное яйцо динозавра

Сотрудники добывающей компании Yingliang Group обнаружили окаменелое яйцо на территории городского округа Гуанчжоу на юге Китая ещё в 2000 году, но не придали находке значения и отправили её на хранение вместе с другими окаменелостями. В 2015 году компания готовилась к открытию музея естественной истории и нашла яйцо в хранилище во время сортировки будущих экспонатов.

Вскоре учёные вновь изучили окаменелость и определили, что в яйце находится прекрасно сохранившийся эмбрион беззубого динозавра-теропода или овираптора, жившего в Азии и Северной Америки во времена Верхнемеловой эпохи 72-66 миллионов лет назад.

Яйца с сохранившимися эмбрионами встречаются редко, поскольку кости детёнышей динозавров очень хрупкие и, как правило, разрушаются до полного окаменения.

Эмбрион получил имя Малыш Инлян. 21 декабря результаты исследования опубликовали в рецензируемом научном журнале iScience, передает Day.Az со ссылкой на tjournal.ru.

Овирапторидами называется род ящеротазовых двуногих трёхпалых динозавров с изогнутыми клювами, достигавших размеров индюков и массы до 60 килограммов (крупные особи могли иметь длину до 7 метров и большую массу). Форма клюва этих существ идеально подходит для поедания яиц и моллюсков, отсюда и закрепившееся в науке название "яйцекрад".

Малыш Инлян в яйце Фото iScience

Китайский Малыш - третий известный науке сохранившийся эмбрион теропода. Его длина от головы до хвоста составляет всего 7 сантиметров, а сам скелет находится в 17-сантиметровом яйце. Яйцо теропода имеет форму таблетки: оно немного длиннее страусиного яйца.

Учёные называют состояние Малыша Инляна идеальным из-за сохранности скелета и позы эмбриона, готового к вылуплению. Палеонтолог Фион Вайсум Ма из университета Бирмингема назвала его "лучшим эмбрионом динозавра, когда-либо найденным за всю историю [науки]".

По данным исследователей, окаменевший скелет динозавра сохранил позу "подворачивания", характерную для птиц перед вылуплением из яйца. Он, как и пернатые, удерживает голову лапками, чтобы расколоть скорлупу.

Учёные предполагают, что птицы заимствовали поведение динозавров-тероподов в процессе эволюции. "Поведение современных птиц сначала развилось и возникло среди их предков-динозавров", - рассказала Ма агентству France Press. Тимоти Роу из Техасского университета, не участвовавший в исследовании, считает, что китайская находка даст ключ к пониманию эволюционных механизмов.

И всё же одна окаменелость пока не позволяет сделать точных выводов о сходстве поведения динозавров и птиц, заявил WSJ Шундонг Би, биолог из Пенсильванского университета.

Часть найденного скелета динозавра находится внутри окаменелой породы, и учёным предстоит воссоздать его с помощью КТ-сканирования.