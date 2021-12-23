Средиземноморская диета оказалась полезной против COVID-19

Итальянские ученые из Университета Magna Græcia выяснили, что средиземноморская диета способна снижать риск развития тяжелых форм COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Medicina, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи рассмотрели возможные эффекты средиземноморской диеты в отношении риска развития коронавирусной инфекции 2019 года. Известно, что продукты питания, которые традиционно склонны употреблять жители Италии, Испании, Греции и других стран, связаны с более низким риском общей смертности, развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, что в составе средиземноморской диеты присутствуют несколько витаминов, минералов, жирных кислот и фитохимических веществ, обладающих потенциальной активностью против анти-COVID-19. Полезные пищевые привычки влияют на воспалительные процессы и иммунную систему и могут иметь защитный эффект от тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2.

Средиземноморская диета предполагает высокое потребление овощей, фруктов, орехов, бобовых (гороха, фасоли и чечевицы), нерафинированного оливкового масла и рыбы. Такой рацион почти исключает продукты, содержащие насыщенные жиры, в частности, молочные продукты, мясо и птицу. В средиземноморскую диету также нередко включается умеренное употребление вина.