Ученые заподозрили существование жизни в облаках на Венере

Международный коллектив ученых предположил, что в облаках на Венере может существовать жизнь. На поверхности планеты ее не может быть, поскольку условия там категорически не подходят ни для каких форм жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в настоящее время Венера считается своеобразным "филиалом ада", где постоянно царит жара в 450 градусов, огромное атмосферное давление, а с неба идут освежающие дожди из серной кислоты, сообщает SkyNews. Все это верно, но ученые предположили, что жизнь могла зародиться в атмосфере Венеры, где условия уже не так суровы.

Так, облака, расположенные на высоте 45-60 километров над поверхностью планеты, потенциально пригодны для существования микробов. Кроме того, ученых заинтересовало присутствие аммиака в атмосфере планеты.

Специалисты считают, что это вещество никак не могло появиться из ниоткуда. Ученые предположили, что аммиак производят микробы, живущие в облаках Венеры.

Это не голословные утверждения: исследователи даже разработали цепочку химических реакций, в ходе которых получается аммиак. Оценивая ее, специалисты сочли, что в атмосфере Венеры существуют микробы. Однако эта гипотеза нуждается в экспериментальном подтверждении или же "проверке на месте".