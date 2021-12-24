Астрономы опубликовали видео вращения звезд вокруг черной дыры

Астрономы опубликовали анимацию вращения звезд вокруг сверхмассивной черной дыры. Статья с описанием метода съемки была опубликована в Astronomy & Astrophysics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В центре Млечного пути находится компактный источник излучения Стрелец А*. Он представляет собой сверхмассивную черную дыру, окруженную огромным облаком горячего газа, который излучает в радио, инфракрасном, рентгеновском и других диапазонах. Расстояние до Стрельца А* составляет 27 тыс. световых лет, а масса черной дыры - 4 млн солнечных масс.

Ученые из коллаборации GRAVITY с помощью телескопа VLT сняли несколько четких кадров, на которых видно, как окружающие звезды вращаются вокруг Стрельца А*.

"VLTI предоставляет нам невероятное разрешение съемки, а с новыми изображениями мы проникли глубже, чем когда-либо, - сказала Юлия Стадлер, руководитель группы, которая осуществляла съемку. - Мы ошеломлены числом увиденных деталей, а также количеством звезд, которые вращаются вокруг черной дыры".

В том числе, на кадрах видно звезду S29, которая пролетела мимо черной дыры со скоростью 8740 километров в секунду, подойдя к ней на рекордно близкое расстояние. Кроме того, астрономам удалось обнаружить ранее неизвестную звезду S300.