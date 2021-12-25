Ученые выяснили, какой десерт спасает от депрессии

Ученые из Южной Кореи пришли к выводу, что темный шоколад с долей какао не менее 85% благотворно влияет на кишечник и помогает бороться с депрессивными состояниями. Результаты исследования опубликованы в издании The Journal of Nutritional Biochemistry, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые наблюдали за тремя группами людей от 20 до 30 лет. Первая употребляла темный шоколад с 70% какао, другая - с 85%, третья же была контрольной. Участники эксперимента получали по 10 грамм шоколада три раза в день на протяжении 21 дня.

"Ежедневное потребление 85% темного шоколада увеличивает разнообразие кишечных микробных сообществ", - пишут ученые в выводах исследования.

Кроме того, отмечают специалисты, продукт влияет и настроение.

"Потребление темного шоколада с более высоким содержанием какао положительно влияет на негативные эмоциональные состояния", - утверждают они.