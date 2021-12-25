Двое японцев жили с мумией отца ради его пенсии

Два японца жили в одном доме с иссохшим трупом отца ради его пенсии. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на газету Japan Today, передает Day.Az.

Инцидент произошел в японском городе Акаси. Тревогу забил сотрудник соцопеки - каждый раз, как он приходил проведать 80-летнего пенсионера, двое его сыновей заявляли, что тот ушел гулять. Госслужащий обратился к полицейским, и они при проверке дома нашли мумифицированные останки пожилого мужчины.

Выяснилось, что 49-летний Казухито Ямада и его 42-летний брат Такухито не стали заявлять о смерти отца, чтобы получать его пенсию.