WSJ рассказал о трудностях профессии «нюхачей мяса»

В Андалусии есть специальные люди, которые занимаются проверкой качества запаха мяса - "каладоры". Как сообщает The Wall Street Journal, они должны протыкать мясо и оценивать его аромат в четырех местах на туше свиньи специальной палочкой - "калой", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Один из самых почитаемых в регионе каладоров, Мануэль Вега Домингес, работающий в этой профессии уже почти 25 лет, заявил, что несмотря на любовь к своей профессии, он чрезвычайно устает.

Вега - один из своей профессии, кто непрерывно работает с 2004 года. Причем, спрос на его труд изменяется в зависимости от сезона. Так, во время рождественских праздников, ему приходится проверять до 800 кусков мяса, а учитывая, что протыкать тушу надо четыре раза, то чувствовать аромат ему приходится 3200 раз. Мужчина добавляет, что работает на пределе возможностей и теперь делает перерывы раз в десять минут.