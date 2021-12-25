Битва медведей в Финляндии изумил пользователей Сети

Житель Финляндии, любитель живой природы Киммо Мякиранта снял видео со впечатляющим боем двух медведей, собравшим миллионы просмотров на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Представьте себе, если бы в один момент они просто остановили бы драку и посмотрели на оператора", - написал один из комментаторов.

"Я впечатлен крепкостью медвежьей шкуры. Представьте себе, если бы подрались двое людей. В первые несколько секунд все было бы в крови и кишках", - удивился другой пользователь тому, что в ходе минутного агрессивного боя ни один из медведей серьезно не пострадал.

"Я из Канады и один раз наблюдал похожую картину. Вы можете чувствовать звук ударов, стоя в двухстах места от медвежьего побоища. Совершенно сюрреалистичная вещь!", - поделился своим опытом еще один человек.