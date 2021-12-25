Битва медведей в Финляндии изумил пользователей Сети
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Житель Финляндии, любитель живой природы Киммо Мякиранта снял видео со впечатляющим боем двух медведей, собравшим миллионы просмотров на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Представьте себе, если бы в один момент они просто остановили бы драку и посмотрели на оператора", - написал один из комментаторов.

"Я впечатлен крепкостью медвежьей шкуры. Представьте себе, если бы подрались двое людей. В первые несколько секунд все было бы в крови и кишках", - удивился другой пользователь тому, что в ходе минутного агрессивного боя ни один из медведей серьезно не пострадал.

"Я из Канады и один раз наблюдал похожую картину. Вы можете чувствовать звук ударов, стоя в двухстах места от медвежьего побоища. Совершенно сюрреалистичная вещь!", - поделился своим опытом еще один человек.