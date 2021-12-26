Названы правила безопасного запуска фейерверков

Специалисты рассказали, как выбрать качественные пиротехнические изделия. Они также рассказали, как безопасно запускать фейерверки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Совладелец сети магазинов пиротехники Сергей Волжин заявил, что при покупке коробки с салютом нужно проверить ее целостность, срок годности изделия, а также отсутствие повреждений и разводов. Они будут говорить о том, что устройство может сработать неправильно. Для запуска Волжин посоветовал ставить коробку с фейерверком на твердую ровную поверхность.

Генеральный директор ООО "Русский фейерверк" Анатолий Воробьев назвал и другие правила безопасного запуска пиротехники. Он призвал россиян осуществлять это вне помещений и радиуса опасной зоны - расстояния, на которое можно подходить к салюту.

"Самый большой радиус опасной зоны - 30 метро. Это фейерверки третьего класса. Фейерверки первого класса - хлопушки, бенгальские свечи: у них радиус опасной зоны - полметра. Поджигать только на расстоянии вытянутой руки, не наклоняться над ними, не держать в руках, кроме бенгальских свечей и хлопушек", - подчеркнул Воробьев.