Раскрыты секреты избежать эмоционального выгорания перед праздниками

В преддверии Нового года россияне часто хотят завершить все дела, поэтому перенапрягаются, выматываются и встречают первый день календаря скорее опустошенными, чем радостными, заявила клинический психолог Инна Макарова, пишет "Подмосковье сегодня", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, все дело в когнитивном восприятии смены дат в календаре, из-за которого "включаются суеверия" перед праздниками. К примеру, люди считают, что в новый год нельзя вступать со старыми долгами. Из-за этого "упираются изо всех сил, стремясь к вечеру последнего дня года все закончить". Она напомнила, что физически справиться с "утрамбованными" и копившимися год делами за несколько недель невозможно.

Эксперт посоветовала рассортировать все задачи по степени важности и срочности. "Самое приоритетное стоит выполнять в первую очередь, а остальное вполне может подождать, даже если браться за это придется уже в следующем году", - раскрыла она секреты избежать эмоционального выгорания.

Психолог посоветовала в праздники радовать не только друзей и родных, но и себя. Ее коллега Александра Метальникова добавила, что в предпраздничной суете нужно осознанно планировать дела. "Действительно ли все, что вы сейчас хотите успеть сделать, поможет вам попасть в то состояние, в котором вы хотите встретить Новый год?" - добавила она.