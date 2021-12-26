Девушка заставила бойфренда работать под ее наблюдением 12 часов

Пользовательница TikTok по имени Нела, известная в соцсети под ником flackoandnela, заставила своего парня Хосе Масиаса отработать 12-часовую смену на складе Amazon под ее пристальным наблюдением. Девушка объяснила свой странный поступок тем, что не хотела, чтобы ее молодой человек общался с другими представительницами женского пола.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в итоге парень вынужден был трудиться с включенным приложением FaceTime, чтобы его подруга лично убедилась в том, что он не флиртует на работе с другими девушками.

Нела утверждает, что она доверяет своему бойфренду, однако же совсем не доверяет женщинам, пишет "Ридус". Изначально подруга Хосе хотела устроиться на ту же работу, чтобы постоянно следить за действиями своего парня, однако впоследствии она передумала, решив, что с этим вполне справится функция FaceTime.

Видео, запечатлевшее работу под наблюдением "Большого брата", вызвало активный эмоциональный отклик у пользователей соцсетей. Многие сочли Нелу нуждающейся в психологической помощи. Комментаторы отметили, что из-за неадекватного поведения девушки молодой человек подвергался риску потерять работу.