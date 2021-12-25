Найдено существо, у которого 1306 ног

Зоолог сделал фото многоножки на камеру с очень высоким разрешением, после чего перенес этот снимок на свой компьютер, а затем раскрасил каждый из 330 сегментов разным цветом по мере их счета.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в конце прошлой неделе научному миру сообщили об открытии нового вида многоножки с рекордным количеством конечностей - у нее насчитали сразу 1306 ног. Итоговую цифру привел зоолог Пол Марек. "Известиям" удалось пообщаться с ученым, который рассказал, сколько времени он потратил на это.

"Да, у предыдущего вида-рекордсмена было всего 750 ножек. Обычно у многоножек всего от ста до двухсот ножек. Это не слишком много. Способ, которым мы считали их ножки, волнует многих ваших коллег по всей планете. Мы считаем сегменты, у этой многоножки на один сегмент - четыре ноги, а у обычных - всего две. Так что мы просто посчитали все сегменты этой многоножки. Знаете, у нее было 330 сегментов, это очень много", - рассказывает Пол Марек.

По словам ученого, он сделал фотографию этой многоножки на камеру с очень высоким разрешением, после чего перенес этот снимок на свой компьютер, а затем раскрасил каждый сегмент разным цветом по мере их счета.

"Так что мне не пришлось переживать о том, что я посчитаю один сегмент дважды или пропущу один из них", - добавил зоолог, отметив, что он уверен в том, что правильно посчитал все ножки у нового существа.

Эксперт перепроверил это несколько раз. По его словам, на самом деле, многоножка не очень большая в длину и всего лишь один сантиметр в ширину.

"Хорошо, что современные технологии позволяют приблизить фото во много-много раз и различить все сегменты", - отметил зоолог.

По мнению Пола Марека, это открытие показывает, что в мире природы существует еще очень много не обнаруженных видов.

"И очень много пока не изученных нами животных и птиц живут в природной среде. Знаете, когда мы думаем о дожде и воде, которую мы пьем, от чистоты которой мы зависим, на самом деле, она фильтруется через почву, в которой как раз живут многоножки", - говорит специалист.

Также он отметил, что через исследования животных, которые зависят от этой среды обитания, можно лучше понять, как сохранить экосистему нашей планеты, а также как лучше сохранить питьевую воду. По мнению Марека, от этих исследований зависят жизни не только многоножек, но и непосредственно людей.

"Моя лаборатория заинтересована в вымирании видов, особенно неизвестных нам видов, вымирание которых мы не замечаем. Без знания места, которое занимают в нашей экосистеме такие, казалось бы, незначительные виды, как многоножки, нам на самом деле не обойтись", - пояснил зоолог.

Также Марек считает, что многоножки являются примером красоты, которая заключается в простоте.

"Это стыд - не замечать вымирание целых видов этих существ", - заключил эксперт.