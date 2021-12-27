Как подделывают икру и как отличить настоящую

50 на 50 - такова, по мнению экспертов, вероятность купить на рынке поддельную икру. Как раз сейчас - бум продаж традиционного праздничного деликатеса. Далеко не все знают, как сделать правильный выбор. На какие ухищрения идут недобросовестные продавцы? Как отличить подделку?

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, икра нерки, горбуши, кеты - прилавки буквально ломятся. Но представители прокуратуры и Роспотребнадзора пришли не за покупками, а с проверкой.