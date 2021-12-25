Назван способ определить плохой ресторан

Известный российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев рассказал, что запах кухни в зале ресторана указывает на наплевательское отношение руководства к посетителям. Ивлев назвал способ определить плохой ресторан в беседе с "Газетой.Ru", передает Day.Az.

"Если вы заходите в ресторан и чувствуете, что в зале пахнет кухней, можете даже не садиться, а сразу уходить. Это лишний раз говорит о том, что это не сломанная вытяжка, а люди сэкономили на вас, в первую очередь", - подчеркнул шеф-повар.

Ивлев добавил, что если в ресторане что-то сломалось, он должен закрыться и отказаться принимать посетителей на время устранения неполадки. Телеведущий отметил, что это правило работает и в отношении ресторанов с открытой кухней. Чтобы в таком заведении не было запаха еды в зале, должна быть приобретена хорошая вытяжка.

В то же время Ивлев призвал не путать ароматы и запахи готовки. "Одно дело - если до вас иногда доносятся какие-то ароматы. А когда ты постоянно сидишь и пахнешь маслом, это непрофессионально и неуважительно к гостю", - заключил телеведущий.