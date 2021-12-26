Хаски подпел Витасу и стал звездой Сети

В социальных сетях набирают вирусную популярность кадры, на которых запечатлены вокальные упражнения собаки породы хаски, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Вероятно, это видео не привлекло бы внимания, если бы не исполнитель, "превзойти" которого пыталось животное - пес "пел" под "Оперу № 2" Витаса.

Как только собаке включили этот трек, хаски сразу же заинтересовался, начал крутить головой и уже через несколько секунд подключился к легендарному вокалисту.

Пользователей Сети крайне развеселило поведение собаки - некоторые даже в шутку заявили, что "вокал" пса не просто сопоставим с пением Витаса, но даже и превзошел его.

"Ахах, лучше оригинала", "В ноты не попал, но все равно красиво", "Пес такой: "А я тоже так могу орать", - приводит портал "Ридус" самые остроумные комментарии пользователей Сети.