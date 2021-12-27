Спасатели назвали самые опасные развлечения на Новый год

Заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Андрей Иванов назвал самые опасные развлечения на Новый год, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Более 70% от общего количества пожаров на территории столицы происходит в жилом секторе. И большая часть из них случается по вине людей, то есть основной причиной является неосторожное обращение с огнем. А в период новогодних праздников причиной пожара могут стать оставленные без присмотра зажженные декоративные свечи, елочные гирлянды, неисправные световые приборы. Пиротехника, которая используется активно в эти дни, также имеет высокую пожароопасность", - рассказал Иванов.

Одной из наиболее опасных ситуаций он назвал перегрузку электросетей из-за оставленных наблюдения обогревательных приборов. Эксперт предложил обзавестись огнетушителем и не забывать про дымовые датчики.