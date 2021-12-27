Эксперты предупредили о предновогодних схемах мошенников

В России перед Новым годом активизировалась деятельность мошенников, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Большинство из них действует в интернете, рассылая пользователям фишинговые (поддельная страница для выманивания личных данных пользователей - прим. "Газеты.Ru") сообщения о якобы больших скидках, акциях и распродажах. Опрошенные изданием эксперты рекомендуют сохранять бдительность и не верить в чудеса, которые предлагают доверчивым россиянам в Сети.

Другой популярный способ обмана - сайты предоставления услуг, например, поздравления Деда Мороза и Снегурочки. Аниматоры нередко промышляют квартирными кражами.

"Пока один танцует, другой ворует", - рассказал источник в правоохранительных органах.