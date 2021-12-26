https://news.day.az/unusual/1420215.html Фотограф превратил в эпичную фотосессию падение невесты в грязь - ФОТО - ВИДЕО
Фотограф превратил в эпичную фотосессию падение невесты в грязь - ФОТО - ВИДЕО
В Казахстане фотограф при падении невесты в грязь смог спасти фотосессию - во время неприятного инцидента он не прекратил снимать и смог сделать эпичные снимки. Фотографии стали вирусными в Сети, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Судя по этим кадрам, молодожены попросили Аскара Исказиева сфотографировать, как жених носит невесту на руках через лужи и грязь. Однако эффектная задумка привела к курьезу - в какой-то момент жених не удержал невесту и, вскрикнув от ужаса, упал вместе с ней в грязь. Белоснежное платье невесты оказалось перепачкано. Убитая горем девушка не переставала кричать.
"Почему сегодня? Как я поеду?" - причитала она.
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