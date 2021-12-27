Названы опасные для детей новогодние подарки

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, какие подарки на Новый год могут быть опасны для малышей, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По мнению врача, в случае с маленькими детьми нужно быть особенно осторожными с конструкторами из-за содержащихся в них маленьких деталей, ведь малыши могут их проглотить.

Специалист также посоветовал с осторожностью относиться к детским наборам для опытов. По его словам, сами содержащиеся в них вещества опасности не представляют. Однако если использовать их не по инструкции, могут быть неприятные последствия.

Также травмоопасными могут быть летающие и стреляющие игрушки. По словам Тяжельникова, развивающие игры полезны, но играть в них ребенок должен под присмотром взрослых.

Также эксперт обратил внимание, что, выбирая резиновые, пластмассовые и мягкие игрушки, нужно обратить особое внимание на их качество. В состав некачественного товара могут входить вредные вещества: мышьяковые, свинцовые и ртутные соединения. Распознать их можно по резкому химическому запаху и ярко-ядовитым расцветкам.