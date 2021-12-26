Гусь расплакался из-за разлуки с любимой и стал звездой Сети

В социальных сетях набрал вирусную популярность ролик, на кадрах которого птица проявляет эмоции, несвойственные пернатым.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, животное по имени Молли было крайне расстроено разлукой со своей подругой, гусыней Долли. Автор видео засняла момент, на котором гусь не сдержался и пустил слезу.

Его хозяйка попыталась успокоить питомца, но он был безутешен.

"Я после такого всех гусей обнимать начну и останусь голодным", "Я в TikTok поржать захожу, а не поплакать вместе с гусем. Ну зачем вы так?", "Теперь я точно стану вегетарианкой!" - приводит портал "Ридус" самые яркие комментарии от зрителей ролика.

Отмечается, что реакция гуся была неоправданной - уже через пару дней птицы должны встретиться вновь.

Впрочем, животные способны не только до слез расстроить своих хозяев, но и как следует их повеселить.