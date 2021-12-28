Врач рассказал, что не стоит дарить детям на Новый год

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, какие игрушки не стоит дарить детям, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы знаем много неприятных историй с детскими магнитными конструкторами, когда ребенок глотает детали, шарики, в пищеводе они соединяются и создают большую опасность для жизни", - сказал врач. Он предостерег от покупки конструкторов с мелкими и острыми деталями, так как маленькие дети могут засунуть их себе в рот.

По его словам, детские наборы для опытов сами по себе не опасны, но если их использовать не по инструкции, могут быть неприятности.

Тяжельников призвал внимательно подходить к покупке мягких и пластиковых игрушек, так как в их состав могут входить мышьяковые, свинцовые и ртутные соединения. "Некачественную игрушку можно распознать по резкому химическому запаху, ярко-ядовитым расцветкам. Но для гарантии безопасного выбора нужно требовать от продавца сертификат качества", - отметил он.