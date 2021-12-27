Берлинские лисы-невидимки

Удивительно, но это факт. В столице Германии Берлине живут тысячи лис. Некоторых из них биолог София Киммиг оснастила GPS-трекерами, чтобы получить информацию о передвижении, жизни и привычках лис, обитающих в мегаполисах. Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, с 2016 года датчиками снабдили семнадцать лисиц. По словам биолога, похоже, городские лисы особенные.

София Киммиг, биолог: "Лисы, живущие в столице, не просто так, на каникулы, прибыли сюда из окружающей Берлин федеральной земли Бранденбург. Эти лисы живут здесь на протяжении многих лет. Их предки перебрались сюда, в город. Они знают только данный образ жизни".

У каждой лисицы, судя по всему свой характер. Одни обитают на строго определенной ими самими территории. Другие, накручивают по городу километры. Лис много. Однако это не означает, что вы вот так запросто наткнетесь на рыжую красавицу по пути на работу или во время прогулки.

София Киммиг, биолог: "Причина, по которой вы не встречаете лисицу, заключается в том, что эти животные прекрасно умеют маскироваться. Однако с помощью GPS мы можем наблюдать, что лисы находятся рядом, например, на неиспользуемой земле, на небольших отгороженных участках, там, где она может спрятаться".

Лисы приспособились к городской жизни в том числе из-за их всеядности: они едят крыс, мышей, но не против полакомиться остатками гамбургера или шашлыка. Летом лисы питаются фруктами и овощами. Еду найти не слишком сложно. Однако в мегаполисе с его оживленным транспортным движением животные подвергаются риску преждевременной смерти.