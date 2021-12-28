Температура на Земле в 2022 году будет выше средней

Температура на Земле в 2022 году ожидается выше средних значений, несмотря на охлаждающее воздействие природного явления Ла-Нинья. На планете продолжится долгосрочная тенденция к изменению климата, заявила ТАСС в понедельник официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис, передает Day.Az.

"ВМО ожидает, что в 2022 году продолжится долгосрочная тенденция и будет теплее среднего", - отметила она, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о прогнозах на предстоящий год. По ее словам, это произойдет несмотря на то, что сейчас вновь, как и в конце 2020 - начале 2021 года, "мы имеем охлаждающее явление Ла-Нинья". "Этот охлаждающий эффект является временным", - подчеркнула официальный представитель ВМО, пояснив, что "сигнал к потеплению вследствие изменения климата, вызванного деятельностью человека, имеет долгосрочный характер".

По словам Нюллис, изменение климата Земли продолжится в ближайшие годы и десятилетия. Ожидается, что 2021 год войдет в первую десятку самых теплых лет, хотя он и не будет самым теплым вследствие явления Ла-Нинья, связанного с масштабным охлаждением поверхности Тихого океана в его центральной и восточной частях. Согласно прогнозу ВМО, Ла-Нинья, с которым связывают снижение температуры в глобальном масштабе, с умеренной вероятностью (70-80%) продлится в течение первого квартала 2022 года.

ВМО, являющаяся специализированным учреждением ООН, сообщила в опубликованном в конце октября в Женеве докладе, что глобальная средняя температура с января по сентябрь 2021 года была на 1,09 градуса Цельсия выше, чем в среднем в 1850-1900 годах. Авторы доклада пришли к выводу, что годы с 2015-го по 2021-й могут стать семью самыми теплыми годами за время наблюдений за погодой и климатом.