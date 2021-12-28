Диетологи рассказали, кому следует отказаться от жвачки

Специалисты предупредили, что людям с повышенной кислотностью желудка, повышенной секрецией кислоты, пломбами и брекетами лучше отказаться от жвачки. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова предупреждает людей с повышенной кислотностью желудка, что у них возможны язвенные поражения желудка, 12-перстной кишки, если жевать жвачку на голодный желудок.

Людям с пломбами и брекетами тоже стоит воздержаться от жвачки, так как контакты между пломбами и зубом во время жевания могут расшатываться и пломбы могут быстрее приходить в негодность, отметила она.

Гастроэнтеролог, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, что жвачка с содержанием ксилита, или натурального заменителя сахара, положительно влияют на флору ротоглотки, если жевать не более пяти минут.

"При чрезмерном потреблении ксилит вызывает послабляющий эффект. Поэтому у тех, кто страдает от синдрома раздраженного кишечника, жвачка может вызывать обострение", - предупредила специалист.