Названа опасность употребления моркови

Морковь ускоряет обмен веществ, снижает уровень холестерина в крови и способствует похудению. Тем не менее некоторым людям ее лучше не употреблять, заявила врач-диетолог Ольга Кораблева, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Она подчеркнула, что овощ может быть опасен при болезнях печени. Дело в том, что этот орган в случае проблем может не усваивать каротин.

Кроме того, морковь нельзя есть тем, у кого диагностировали язвенную болезнь желудка или кишечника, а также энтерит.

Есть и определенные правила выбора этого продукта. Морковь не должна быть мягкой и бугристой. Кроме того, не допускается наличия на ней пятен и трещин - это свидетельствует об испортившейся середине.