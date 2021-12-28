Врачи заявили о невежестве Джеймса Бонда в вопросах гигиены

Ученые заявили, что Джеймс Бонд подвергал себя повышенному риску инфекции, поскольку игнорировал правила безопасности. Статья об этом была размещена в журнале Travel Medicine and Infectious Disease, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В ней отмечается, что путешественники по всему миру, будь то туристы или же секретные агенты, подвергаются опасности заражения инфекционными болезнями. Авторы исследования под руководством Воутера Грауманса из Медицинского центра Университета Радбауд (Нидерланды) заявили, что вымышленные секретные агенты, которые заняты шпионажем и борьбой с терроризмом, пренебрегают правилами инфекционной безопасности.

Эксперты изучили 86 международных поездок, совершенных Джеймсом Бондом в фильмах, вышедших в 1962-2021 годах. В результате ученые пришли к выводу, что сексуальная активность персонажа была выше среднего (59 связей, то есть 2-4 на фильм). При этом зачастую между знакомством и сексуальным контактом проходило недостаточно времени для обмена медицинскими анамнезами, что в особенности тревожно на фоне высокой смертности его партнеров - 27,1%.

Помимо прочего, герой за весь хронометраж фильмов только два раза мыл руки, и это несмотря на многочисленные контакты с патогенами. Так, например, он употребляет в пищу немытые фрукты, а также подвергается риску заражения вибриозом, норовирусом и гепатитом, поедая сырых устриц. В заливе Луизианы Бонд потрогал руками сырую курицу для того, чтобы отвлечь ей голодных крокодилов. Однако после этого он также не стал мыть руки.

В Индии на секретного агента напала пиявка, которая способна вызывать бактериемию и сепсис. В эпизоде Бонд удаляет питающееся его кровью существо при помощи зажигалки, увеличивая тем самым вероятность того, что пиявка извергнет все свое внутреннее содержимое в его кровоток.

Исследователи пришли к выводу, что подход Бонда к гигиене, а также к профилактике тропических болезней ошибочен. Практически всегда он свидетельствует о полном невежестве в этом вопросе. Ученые заявили, что работодатель Бонда, MI-6, должен более ответственно заботиться о безопасности своего сотрудника.