Названы опасные для домашних животных вещи в квартире

В Американском обществе по предотвращению жестокости к животным (ASPCA) назвали опасные для кошек и собак вещи в квартире. Специалисты некоммерческой организации дали несколько советов, которые помогут не навредить питомцам. Об этом пишет портал Realtor.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По оценкам ASPCA, за 2020 год им удалось спасти более 370,5 тысячи животных - большинство из них пострадало от безопасных, на первый взгляд, предметов. Ветеринары посоветовали убирать подальше от кошек и собак человеческие лекарства, отпускаемые без рецепта, - на отравления питомцев парацетамолом, ибупрофеном, витаминами и пищевыми добавками ежегодно приходится самая большая доля обращений в клиники.

Человеческая пища также может быть токсичной для животных. Кошкам и собакам нельзя давать изюм, заменитель сахара ксилит, лук, чеснок, протеиновые смеси, сухарики, чипсы, орехи макадамия и дрожжевое тесто - эти продукты способны вызвать расстройства ЖКТ вплоть до заворота кишок, которые потребуют хирургических вмешательств.

Особенно опасными для питомцев специалисты назвали шоколад и кофе. В них содержатся вещества, которые могут вызывать у животного рвоту и диарею, одышку, чрезмерную жажду и мочеиспускание, гиперактивность, нарушение сердечного ритма, тремор, судороги и даже смерть.

Из несъедобных вещей навредить кошкам и собакам могут бытовая химия, яд для грызунов, удобрения, косметика и средства гигиены. Хранить эти товары эксперты советуют в недоступных для питомцев местах - на верхних полках в закрытых шкафах.

Токсичными могут оказаться и некоторые виды комнатных растений. Ради безопасности домашних животных специалисты предлагают выбирать узамбарские фиалки, бамбук, розы или паучий плющ, так как ими питомцы не могут отравиться.

Эксперты посоветовали уделить внимание и домашнему декору. Украшения следует хорошо закреплять и располагать в недосягаемых для кошек и собак местах - так меньше риск, что питомец погибнет от отравления, удушья или удара током. Аналогичный совет ранее дали специалисты из организации Cat Protection при установке новогодней елки. Они также призвали выбирать легкие небьющиеся игрушки и отказаться от гирлянд.