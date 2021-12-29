Ученые впервые раскрыли мумию Аменхотепа с помощью томографии

Мумия фараона Аменхотепа I до сих пор остается одним из немногих забальзамированных тел правителей Египта, чьи останки современные исследователи еще не изучили без погребального савана. Мумию обнаружили в 1881 году в гробнице Дейр-аль-Бахари в Луксоре и не стали снимать льняные пелены, которые сохранились практически в "идеальном" состоянии. Сейчас мумия Аменхотепа I хранится в Египетском музее в Каире, сообщает Day.Az со ссылкой на Медузу.

Местные ученые решили исследовать останки фараона с помощью компьютерной томографии, чтобы получить представление о том, как он выглядел, причинах его гибели и состоянии здоровья на момент смерти. Таким образом им удалось заглянуть под погребальные бинты и впервые воссоздать облик мумии под ним. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.

Как выяснили ученые, на момент смерти Аменхотепу I было 35 лет, а его рост составлял примерно 168,5 сантиметра. Лицо фараона было овальным с узким подбородком и небольшим носом. Его волосы, судя по нескольким сохранившимся прядям, были вьющимися, а мочка левого уха проколота. Исследователи также отметили, что у фараона сохранился полный набор зубов.

Под пеленами ученые также обнаружили 30 амулетов и украшений, в том числе металлический, предположительно золотой, пояс, расшитый бусинами.

Причину смерти авторам исследования выяснить не удалось. Однако они зафиксировали посмертные повреждения и следы реконструкции. Считается, что фиванские жрецы XXI династии восстановили и перезахоронили мумию Аменхотепа I после разграбления первоначальной гробницы.