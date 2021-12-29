Диетолог назвала лучшие десерты для новогоднего стола

Лучшими десертами для новогоднего стола станут фрукты, замороженные ягоды, горький шоколад и угощения, приготовленные самостоятельно. Об этом рассказала в беседе с "Народным новостями" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если в составе будет фруктоза из фруктов - это будет хорошо. Отлично подойдут орехи, всевозможные ягоды, в том числе замороженные. Конечно, и настоящие фрукты: бананы, киви, мандарины, апельсины, виноград. Но важно, чтобы их не было в избыточном количестве", - сказала она.

Идеальным вариантом она назвала десерт, приготовленный собственноручно из натуральных продуктов. При выборе муки она рекомендует отдать предпочтение кокосовой, ореховой, рисовой и гречневой.

"Такие натуральные десерты подойдут гораздо лучше, чем готовые композиции из магазинов. И хорошо, если они готовятся буквально перед Новым годом, когда мы сами вкладываем в десерт не только правильные компоненты, минимизируя количество сахара. Такие десерты не только будут полезными, но и поднимут настроением всем, кто участвовал в их создании. Для здоровья это будет только плюс", - пояснила Мойсенко.

Кроме того, для новогоднего стола, по ее словам, можно купить горький шоколад.