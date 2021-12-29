Вши сохранили образцы ДНК южноамериканских мумий

Палеогенетики впервые расшифровали геномы нескольких южноамериканских мумий возрастом в две тысячи лет. Обрывки их ДНК сохранились в кладках яиц вшей, которые обитали в волосах мумий. Результаты исследования опубликовал научный журнал Molecular Biology and Evolution, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Человеческая ДНК может сохраняться внутри клейкой массы, из которой состоят кладки яиц паразитов, живущих в волосах человека. Это открытие значительно расширяет доступ к образцам ископаемых геномов древних людей, а также позволяет выяснить природные условия, в которых жили люди тысячи лет назад", - рассказала Алехандра Перотти, доцент Редингского университета (Великобритания) и один из авторов исследования.

В волосах человека и шерсти животных нет значимого количества ДНК, так как они почти полностью состоят из белка-кератина. Поэтому палеогенетики редко пытаются искать следы древней ДНК в ископаемых волосах и ищут обрывки ее молекул во внутренних слоях костей и зубов древних людей. Перотти и ее коллеги выяснили, что фрагменты генома древних людей столь же часто сохраняются внутри клейкой массы, при помощи которой вши прикрепляют свои яйца к волосам человека.

Палеогенетики совершили это открытие во время изучения трех мумий древних индейцев, найденных в высокогорной Пещере затылков в окрестностях аргентинского города Сан-Хуан. Ученые предполагают, что эти мумии погребли в пещере примерно две тысячи лет назад представители культуры Ансильта. Они обитали в одном из самых суровых высокогорных регионов Южной Америки на протяжении более двух тысяч лет.

Антропологов давно интересует происхождение этого народа, однако раньше им не удавалось получить разрешение на извлечение образцов костей и зубов мумий и проведение генетического анализа. Перотти и ее коллеги предположили, что современные методы извлечения ДНК могут позволить им получить достаточное количество обрывков генома из волос мумий.

При сборе проб палеогенетики обнаружили, что в волосах мумий есть кладки яиц паразитов, которые те обычно откладывают у основания волоса и прикрепляют к нему при помощи клейкой массы. Это натолкнуло ученых на мысль, что внутри этого клея могли сохраниться отмершие чешуйки кожи с большим количеством обрывков ДНК.

"Мы удивились, как много фрагментов ДНК было в этих структурах. Их вполне хватило для того, чтобы понять, кем были эти люди, а также выяснить, какую роль их паразиты могли играть в распространении вирусных болезней", - пояснил еще один автор исследования, доцент Копенгагенского университета Миккель Педерсен.

В частности, ученые обнаружили, что народы из культуры Ансильта родственны первым группам индейцев, которые попали в Южную Америку в конце ледниковой эпохи. При этом оказалось, что предки и ближайшие родственники этих индейцев проживали не в Андах, а в джунглях на севере Амазонии. В свою очередь, в клее вшей были фрагменты ДНК онковируса MCV, который в прошлом, по всей видимости, распространялся среди древних людей через кожных паразитов.

По словам Педерсена, в ближайшее время ученые планируют изучить аналогичным образом другие образцы древних волос, сохранившиеся до наших дней. Как надеются ученые, они смогут выделить обрывки ДНК других древних народов Земли, что значительно обогатит представления историков о том, как проходило первичное заселение нашей планеты.