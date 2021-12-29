Врач посоветовала, на что обратить внимание в поездке с ребенком на Новый год

При путешествии в Новый год вместе с ребенком надо заранее продумать некоторые детали. В первую очередь - соблюдение санитарных условий, рассказала "Газете.Ru" врач-педиатр "Инвитро-Урал" Алена Михайлова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Горшок для ребенка, влажные салфетки, привычное питание с учетом возраста, чтобы избежать рисков развития кишечных инфекций, глистных инвазий. Также важно обеспечить условия для нормального сна. Если путешествие планируется длительное, например, в автомобиле, то важно регулярно выделять время с остановками, чтобы обеспечить ребенку двигательную активность. Важно выбирать маршрут с учетом времени, проведенного в дороге", - пояснила она.

Также следует обратить внимание на одежду ребенка, чтобы избежать переохлаждения или перегревания нужно обязательно взять с собой несколько запасных комплектов одежды.

"Для комфортного путешествия желательно взять с собой любимые игрушки малыша. Для детей постарше хорошо было бы заранее продумать, как можно весело провести время в дороге", - заключила врач.