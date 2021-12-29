https://news.day.az/unusual/1421450.html В Новой Зеландии появилась ведущая новостей с татуировкой на лице - ВИДЕО
В Новой Зеландии появилась ведущая новостей с татуировкой на лице - ВИДЕО
Телеведущая с новозеландского канала Орини Кайпара стала первой в мире ведущей новостей, кого допустили к информационному эфиру с татуировкой на лице.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, причем произошло это совершенно спонтанно. Один из журналистов заболел и не смог вести программу - руководство решило экстренно заменить его на Орини, которой пришлось выйти в прямое вещание.
И теперь она не просто местная знаменитость. Девушка представительница маори - коренного народа Новой Зеландии - они наносят отличительные узоры на все тело.
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