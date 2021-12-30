Ученые обнаружили, что некоторые рыбы умеют считать

В ходе эксперимента обнаружилось, что рыбы-брызгуны из отряда Окунеобразных и класса лучеперых рыб умеют считать. Это выяснили ученые из университета Тренто в Италии. Результаты их работы опубликованы в bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Прежде всего, рыбы-брызгуны известны своей необычной способностью добывать пищу. Они плавают в водоемах у берега и, если на листьях над водой замечают съедобное насекомое, то плюют в него водой, жертва падает на поверхность воды, где и съедается находчивой рыбкой.

В ходе работы ученые использовали эту особенность рыб.

Исследователи поместили рыб в резервуар с водой, у борта они поместили несколько дисков с разным количеством точек. Ученые, поощряя лакомством, научили рыб плевать струей воды на диски с определенным количеством точек, например, шесть.

После рыбе показывали серию пар дисков с разным количеством точек на них. Они обнаружили, что рыба плюет только на диски с тем количеством точек, к которым ее приучили.

Далее был поставлен эксперимент с точками разного размера, и рыба снова целилась только в тот диск, который ее научили распознавать.

Но затем исследователи убрали диск с нужным количеством точек, тогда брызгуны выбирали диск с меньшим количеством точек, чем на заученным ими.

Исследователи считают, что рыбы могли сосчитать точки, чтобы определить, в какую цель они должны были нацеливаться.