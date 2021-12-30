Названы самые популярные эмодзи 2021 года

Консорциум Unicode раскрыл самый популярный эмодзи 2021. Им стал смеющийся до слез эмодзи - на него приходится более 5% от числа всех смайликов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На втором месте оказалось изображение красного сердца, а на третьем - наклоненный на бок смеющийся эмодзи. В пятерку лучших также попали большой палец вверх и рыдающий эмодзи.

Как отмечает Unicode, рейтинг 2021 года похож на подборку 2019 года - тогда большинство эмодзи также имели положительный смысл.

По данным консорциума, лишь 8% интернет-пользователей никогда не используют эмодзи.