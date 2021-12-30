https://news.day.az/unusual/1421846.html Названы самые популярные эмодзи 2021 года
Названы самые популярные эмодзи 2021 года
Консорциум Unicode раскрыл самый популярный эмодзи 2021. Им стал смеющийся до слез эмодзи - на него приходится более 5% от числа всех смайликов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На втором месте оказалось изображение красного сердца, а на третьем - наклоненный на бок смеющийся эмодзи. В пятерку лучших также попали большой палец вверх и рыдающий эмодзи.
Как отмечает Unicode, рейтинг 2021 года похож на подборку 2019 года - тогда большинство эмодзи также имели положительный смысл.
По данным консорциума, лишь 8% интернет-пользователей никогда не используют эмодзи.
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