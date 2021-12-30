Мейн-кун из России удивил соцсети своими размерами
Кот из России по кличке Кефир удивил пользователей соцсетей своими размерами. Об этом пишет издание Bored Panda, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Мейн-кун вырос больше своей хозяйки и сам мог бы носить ее на руках.
Как рассказала Юлия, хозяйка Кефира, коту почти исполнилось два года, а весит он 12 килограммов. Несмотря на то, что некоторым людям питомец россиянки кажется огромным, женщину не удивляет размер животного.
"Для мейн-кунов нормально продолжать расти до трех лет", - сообщила она.
Юлия также рассказала, что ей нравится, как люди реагируют на Кефира. Сначала прохожие думают, что это собака, а потом удивляются, что кот может быть таким большим.
"Этот кот настоящий?", - написал один из комментаторов.
И хотя Кефир может кого-то напугать своими размерами, Юлия рассказала, что он очень ласковый и любит, кода его гладят и играют с ним - совсем как обычный кот. А еще женщина иногда публикует фотографии питомца в своем Instagram-аккаунте.
"Это мягкий маленький котик в теле огромного зверя", - подытожила хозяйка.
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